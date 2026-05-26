Найден способ защитить полигоны ТБО от утечек фильтрата в грунт

По словам ученых, одна из причин вероятных зазоров между сваями цементных стен в том, что скважины для свай бурят «вслепую»: оператор не видит, ровно ли идет бурение, не повело ли в сторону буровой инструмент. Если он отклонится, соседние сваи не сомкнутся и останется зазор, через который фильтрат будет уходить в грунт. Чтобы отслеживать это, в буровую установку исследователи встроили инклинометр — датчик, измеряющий наклон скважины с точностью до одной десятой градуса. Однако, как отметил аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Арсений Трушков, условия внутри скважины во время цементации экстремальны: сильная вибрация, перепады температуры и давление в сотни атмосфер. Тем не менее, внедрить в такую среду высокоточный прибор контроля качества возможно.