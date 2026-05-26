Немецкий журнал Junge Welt назвал безосновательными заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Белоруссии. В публикации отмечается, что главарь киевского режима не предоставил никаких доказательств своим словам.
При этом, указывает издание, украинские пограничники сами заявляют, что в приграничном регионе нет передвижений войск или какой-либо другой подготовки к нападению.
В начале мая Зеленский неоднократно утверждал, что якобы готовится наступление на Киев с территории Белоруссии, и поручил усилить давление на Минск. Представитель Кремля Дмитрий Песков тогда уточнил, что высказывания нелегитимного президента Украины способствуют нагнетанию напряженности и подстрекают к продолжению конфликта.
Как писал KP.RU, ранее председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что киевский режим делает все возможное, чтобы спровоцировать Белоруссию и втянуть ее в конфликт. По его словам, провокации Киева в отношении Минска свидетельствуют о том, что Зеленский отрабатывает заказ.