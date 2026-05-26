В Красноярском крае летом в лагерях отдохнут более 119 тысяч детей

Более 3 тыс. детей из Красноярского края поедут отдыхать в другие регионы. Среди них 132 одаренных школьника. Также на побережья Черного и Японского морей и курорты Кавказских Минеральных Вод отправятся 518 детей из Арктики и 35 детей с юга Эвенкии. Бесплатные путевки получат дети из льготных категорий, в том числе ребята с ОВЗ, из многодетных и малоимущих семей. В первую очередь путевки предоставят детям участников СВО.