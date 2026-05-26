В Красноярском крае летом в лагерях отдохнут более 119 тысяч детей

В Красноярском крае завершается подготовка к летней оздоровительной кампании. Этим летом в лагерях региона и за его пределами отдохнут свыше 119 тыс. детей и подростков.
На территории края откроются 803 лагеря с дневным пребыванием, 58 загородных оздоровительных лагерей и 18 палаточных лагерей. Расходы краевого бюджета на детский отдых составят более 2,1 млрд рублей. О подготовке летнего сезона губернатору Михаилу Котюкову доложили на заседании президиума правительства края.
По словам министра образования края Татьяны Гридасовой, в загородных лагерях завершается приемка. Все они оборудованы видеонаблюдением, тревожными кнопками, ограждениями, телефонной связью и контрольно-пропускными пунктами. Также идет проверка антитеррористической защищенности и организации медицинской помощи.
Более 3 тыс. детей из Красноярского края поедут отдыхать в другие регионы. Среди них 132 одаренных школьника. Также на побережья Черного и Японского морей и курорты Кавказских Минеральных Вод отправятся 518 детей из Арктики и 35 детей с юга Эвенкии. Бесплатные путевки получат дети из льготных категорий, в том числе ребята с ОВЗ, из многодетных и малоимущих семей. В первую очередь путевки предоставят детям участников СВО.
В этом году в каждом загородном лагере впервые будут работать педагоги-психологи. Они будут следить за эмоциональной обстановкой в детских коллективах и помогать при конфликтных ситуациях. Также запланировано 117 профильных смен по культуре, искусству, спорту, патриотическому воспитанию и социально значимой деятельности. Михаил Котюков поручил профильным ведомствам держать на контроле подготовку инфраструктуры, безопасность, питание и досуг детей.
В 2026 году на укрепление материально-технической базы загородных лагерей направят более 347 млн рублей. На эти средства установят 5 новых модульных корпусов и пищеблоков, а также отремонтируют 18 муниципальных и 11 краевых загородных лагерей.