Казахстан завоевал четыре медали на молодежном ЧА по борьбе во Вьетнаме

Астана. 26 мая. КазТАГ — Сборная Казахстана по борьбе пополнила медальную копилку на молодежном чемпионате Азии в Дананге, завоевав еще четыре награды, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана.

Источник: Пресс-служба НОК РК

«Сборная Казахстана по борьбе завоевала еще четыре медали на молодежном чемпионате Азии, который проходит в Дананге (Вьетнам). В очередной соревновательный день были разыграны последние комплекты наград в женской борьбе, а также на турнире стартовали вольники», — говорится в сообщении.

На высшую ступень пьедестала поднялся Майис Алиев, одержав победу в весовой категории до 70 кг.

Еламан Амангельды (до 57 кг), Алтын Шагаева (до 57 кг) и Тыныс Дубек (до 62 кг) стали серебряными призерами.

Таким образом, сборная Казахстана довела свой результат до 16 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и четыре бронзовые. Ранее чемпионами стали «классики» Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг), а также представительница женской команды Шугыла Омирбек (до 55 кг).