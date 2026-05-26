Казахстан завоевал четыре медали на молодежном ЧА по борьбе во Вьетнаме

«Сборная Казахстана по борьбе завоевала еще четыре медали на молодежном чемпионате Азии, который проходит в Дананге (Вьетнам). В очередной соревновательный день были разыграны последние комплекты наград в женской борьбе, а также на турнире стартовали вольники», — говорится в сообщении.
На высшую ступень пьедестала поднялся Майис Алиев, одержав победу в весовой категории до 70 кг.
Еламан Амангельды (до 57 кг), Алтын Шагаева (до 57 кг) и Тыныс Дубек (до 62 кг) стали серебряными призерами.
Таким образом, сборная Казахстана довела свой результат до 16 медалей: четыре золотые, восемь серебряных и четыре бронзовые. Ранее чемпионами стали «классики» Айбек Айтбеков (до 60 кг) и Ислам Евлоев (до 97 кг), а также представительница женской команды Шугыла Омирбек (до 55 кг).