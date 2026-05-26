Ограничения на прием и выпуск самолетов сняли в нижегородском аэропорту 26 мая

Ночью 26 мая в аэропорту Нижнего Новгорода действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры безопасности в авиаузле имени Чкалова вводили поздно вечером в понедельник.
Как сообщили в Росавиации, с 06:17 вторника воздушная гавань столицы Приволжья работает в штатном режиме.
По данным онлайн-табло аэропорта на 08:20, о задержке или отмене рейсов пока речи не идет.
Напомним, ограничения на отправку и прием бортов вводились в Нижнем Новгороде и ранее. В частности, меры безопасности действовали в авиаузле 25 мая.