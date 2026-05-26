В Левобережном районе Воронежа дали воду после ремонта трубы

После включения водоснабжения из кранов временно может течь измененная в цвете вода. В обслуживающей компании пояснили, что это естественный процесс: пока трубы оставались пустыми, они контактировали с кислородом и покрылись тонким слоем ржавчины. Сейчас магистральные сети активно промываются и очищаются, а сама вода полностью безопасна по своему биологическому и химическому составу.