«Тысячу лет не была в метро»: звезда «ВИА Гры» удивила прогулкой по Алматы

43-летняя украинская певица Светлана Лобода после концерта в Алматы продолжила изучать город, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Исполнительница хита «Твои глаза» 25 мая 2026 года опубликовала серию фотографий и снимков, посетив одну их главных достопримечательностей города — алматинский метрополитен.

Сама артистка призналась, что тысячу лет не была в метро.

«Алматы, у вас и здесь очень уютно. После концерта, такой контраст — то, что нужно», — уточнила экс-солистка поп-группы «ВИА Гра».

Комментаторы оставили многочисленные комплименты и удивились, почему никто не узнал знаменитость.

21 мая 2026 казахстанский певец Кайрат Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете.

Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на «Алматы Арене» на сольном концерте любимца казахстанцев.