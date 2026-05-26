«Тысячу лет не была в метро»: звезда «ВИА Гры» удивила прогулкой по Алматы

Исполнительница хита «Твои глаза» 25 мая 2026 года опубликовала серию фотографий и снимков, посетив одну их главных достопримечательностей города — алматинский метрополитен.
Сама артистка призналась, что тысячу лет не была в метро.
«Алматы, у вас и здесь очень уютно. После концерта, такой контраст — то, что нужно», — уточнила экс-солистка поп-группы «ВИА Гра».
Комментаторы оставили многочисленные комплименты и удивились, почему никто не узнал знаменитость.
21 мая 2026 казахстанский певец Кайрат Нуртас и Лобода показали фрагменты клипа к совместной песне, который вызвал ажиотаж в Казнете.
Украинская певица заявила, что презентация трека состоится 24 мая на «Алматы Арене» на сольном концерте любимца казахстанцев.