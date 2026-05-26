В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

КРАСНОЯРСК, 26 мая — РИА Новости. Оба члена экипажа самолета «Аэропракт», совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярском крае, доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу, один из них в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
«Оба члена экипажа ночью санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один — в тяжелом состоянии, он в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ. Второй — в состоянии средней тяжести», — сказала собеседница агентства.
В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека, они доставлены в медучреждение. По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами.