В Красноярском крае рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом

Один из членов экипажа жестко севшего в Красноярском крае самолета в реанимации.

КРАСНОЯРСК, 26 мая — РИА Новости. Оба члена экипажа самолета «Аэропракт», совершившего жесткую посадку в Богучанском районе Красноярском крае, доставлены на лечение в Красноярскую краевую больницу, один из них в тяжелом состоянии в реанимации и подключен к аппарату ИВЛ, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

«Оба члена экипажа ночью санавиацией доставлены в Красноярскую краевую больницу. Один — в тяжелом состоянии, он в реанимации в тяжелом состоянии на ИВЛ. Второй — в состоянии средней тяжести», — сказала собеседница агентства.

В понедельник в районе поселка Осиновый мыс Богучанского района Красноярского края легкомоторный самолет совершил жесткую посадку, на борту были два человека, они доставлены в медучреждение. По данным Восточного МСУТ СК России, самолет занимался мониторингом ситуации с лесными пожарами.