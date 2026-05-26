Хабаровский край готов к проведению основного периода ГИА

Для прохождения государственной итоговой аттестации за курс основной школы (ГИА-9) в Хабаровском крае зарегистрированы 14688 человек, планируется задействовать 327 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все пункты оснащены металлоискателями, системой видеонаблюдения в режиме видеофиксации, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.
В соответствии с рекомендациями Рособрнадзора минимальное количество баллов и шкалы перевода в отметки утверждены распоряжением министерства образования и науки Хабаровского края (министерство) от 2 марта № 162 и опубликованы на официальном сайте министерства.
Для участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (ГИА-11) зарегистрированы 5950 человек, в том числе выпускники текущего года (5469 человек), а также выпускники прошлых лет, студенты техникумов и колледжей.
Для проведения ЕГЭ задействованы 89 ППЭ, из них 87 — на базе общеобразовательных организаций, два — на дому.
Все пункты оборудованы металлоискателями, приборами подавления сотовой связи, системой видеонаблюдения.
Продолжается аккредитация общественных наблюдателей. Кроме родительской общественности привлечены 103 студента педагогических специальностей Тихоокеанского государственного университета, 19 студентов Хабаровского педагогического колледжа.
В ходе всероссийских тренировочных мероприятий 14 мая проведена заключительная проверка готовности пунктов проведения единого государственного экзамена. Одновременно, совместно с Ростелекомом, успешно прошло тестирование системы видеонаблюдения. Особое внимание уделено инструктажам о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Напомним, государственная итоговая аттестация для одиннадцатиклассников стартует 1 июня с ЕГЭ по химии, истории, литературе, девятиклассники сдадут первый экзамен 2 июня по математике.