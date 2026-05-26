Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центр Хабаровска 30 мая перекроют на несколько часов

Общественный транспорт изменит маршруты с 13:00 до 20:00.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске 30 мая временно перекроют для всех видов транспорта улицу Муравьёва-Амурского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», движения с 13:00 до 20:00 будет ограничено на участке от улицы Дзержинского до улицы Шевченко, а также на всех пересекающих данный промежуток дорогах.

По информации пресс-службы мэрии, меры принимаются в связи с проведением традиционного арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», приуроченного ко Дню рождения города. Жителей, с учётом вводимых ограничений, просят скорректировать свои маршруты и обратить внимание на скорректированные схемы движения общественного транспорта.

Троллейбусы.

Маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Дзержинского, затем обратно на Муравьева-Амурского.

Автобусы.

№ 1Л: с улицы Ленина по Волочаевской, Амурскому бульвару до улицы Комсомольской. № 1С: с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару, Дзержинского, Уссурийскому бульвару до улицы Тургенева. № 8: с улицы Калинина по Серышева, Дзержинского, Ленина на Волочаевскую. № 10: от Автовокзала с улицы Серышева по Дзержинского на Ленина. № 14, 19, 82: с улицы Муравьева-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару, Пушкина на Карла Маркса. № 17, 49: с улицы Калинина по Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского на Волочаевскую. № 23: с улицы Серышева по Дзержинского на Ленина. № 29К: по Волочаевской до Амурского бульвара. № 29П: с Амурского бульвара по Дзержинского на Ленина. № 34: от Автовокзала с Муравьева-Амурского по Дзержинского, Ленина на Калинина; в обратном направлении — с Запарина по Ленина, Волочаевской на Муравьева-Амурского. № 52: от переулка Облачного с Ленина по Волочаевской до Амурского бульвара. № 56: с Муравьева-Амурского по Дзержинского на Ленина. № 71: в направлении Северного микрорайона — с Ленина по Волочаевской, Амурскому бульвару, Комсомольской на Серышева; в направлении Южного микрорайона — с Серышева по Дзержинского, Ленина на Калинина. № 73: с Запарина по Уссурийскому бульвару на Калинина. № 83: с Запарина с поворотом на Ленина до Дзержинского. № 83П: от Ленинградской по Ленина до Калинина.

Движение всех видов транспорта будет организовано по указаниям сотрудников ДПС. Уточнить информацию о работе маршрутов можно по телефону диспетчера: 45−00−56.