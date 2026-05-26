Центр Хабаровска 30 мая перекроют на несколько часов

В Хабаровске 30 мая временно перекроют для всех видов транспорта улицу Муравьёва-Амурского. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», движения с 13:00 до 20:00 будет ограничено на участке от улицы Дзержинского до улицы Шевченко, а также на всех пересекающих данный промежуток дорогах.
По информации пресс-службы мэрии, меры принимаются в связи с проведением традиционного арт-фестиваля «Счастливый Хабаровск», приуроченного ко Дню рождения города. Жителей, с учётом вводимых ограничений, просят скорректировать свои маршруты и обратить внимание на скорректированные схемы движения общественного транспорта.
Троллейбусы.
Маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра будут следовать с улицы Муравьева-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару, улице Дзержинского, затем обратно на Муравьева-Амурского.
Автобусы.
№ 1Л: с улицы Ленина по Волочаевской, Амурскому бульвару до улицы Комсомольской. № 1С: с улицы Комсомольской по Амурскому бульвару, Дзержинского, Уссурийскому бульвару до улицы Тургенева. № 8: с улицы Калинина по Серышева, Дзержинского, Ленина на Волочаевскую. № 10: от Автовокзала с улицы Серышева по Дзержинского на Ленина. № 14, 19, 82: с улицы Муравьева-Амурского по Волочаевской, Амурскому бульвару, Пушкина на Карла Маркса. № 17, 49: с улицы Калинина по Серышева, Дзержинского, Муравьева-Амурского на Волочаевскую. № 23: с улицы Серышева по Дзержинского на Ленина. № 29К: по Волочаевской до Амурского бульвара. № 29П: с Амурского бульвара по Дзержинского на Ленина. № 34: от Автовокзала с Муравьева-Амурского по Дзержинского, Ленина на Калинина; в обратном направлении — с Запарина по Ленина, Волочаевской на Муравьева-Амурского. № 52: от переулка Облачного с Ленина по Волочаевской до Амурского бульвара. № 56: с Муравьева-Амурского по Дзержинского на Ленина. № 71: в направлении Северного микрорайона — с Ленина по Волочаевской, Амурскому бульвару, Комсомольской на Серышева; в направлении Южного микрорайона — с Серышева по Дзержинского, Ленина на Калинина. № 73: с Запарина по Уссурийскому бульвару на Калинина. № 83: с Запарина с поворотом на Ленина до Дзержинского. № 83П: от Ленинградской по Ленина до Калинина.
Движение всех видов транспорта будет организовано по указаниям сотрудников ДПС. Уточнить информацию о работе маршрутов можно по телефону диспетчера: 45−00−56.