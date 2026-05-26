В Хабаровском крае сотрудница ПВЗ похищала товары через маркетплейс

Сотрудница пункта выдачи заказывала товары через приложение и забирала их без оплаты.

В Хабаровском крае 32-летняя сотрудница пункта выдачи заказов получила приговор за мошенничество с товарами маркетплейса, — сообщает прокуратура Хабаровского края.

По данным суда, женщина работала в ПВЗ и через личный кабинет мобильного приложения оформляла заказы на своё имя. Товары поступали в пункт выдачи, после чего она забирала их, не оплачивая.

Схема действовала с января по август 2025 года. За это время ущерб составил более 77 тысяч рублей.

Мировой судья судебного участка № 45 судебного района «Город Амурск и Амурского района» признал женщину виновной по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Вину она полностью признала.

Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Кроме того, у осуждённой конфискован телефон, с которого она оформляла заказы. Также удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 77 тысяч рублей.

Государственное обвинение поддержала Амурская городская прокуратура.