В Хабаровском крае сотрудница ПВЗ похищала товары через маркетплейс

В Хабаровском крае 32-летняя сотрудница пункта выдачи заказов получила приговор за мошенничество с товарами маркетплейса, — сообщает прокуратура Хабаровского края.
По данным суда, женщина работала в ПВЗ и через личный кабинет мобильного приложения оформляла заказы на своё имя. Товары поступали в пункт выдачи, после чего она забирала их, не оплачивая.
Схема действовала с января по август 2025 года. За это время ущерб составил более 77 тысяч рублей.
Мировой судья судебного участка № 45 судебного района «Город Амурск и Амурского района» признал женщину виновной по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Вину она полностью признала.
Суд назначил ей наказание в виде 80 часов обязательных работ.
Кроме того, у осуждённой конфискован телефон, с которого она оформляла заказы. Также удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 77 тысяч рублей.
Государственное обвинение поддержала Амурская городская прокуратура.