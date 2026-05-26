Без ресторанов и сбора денег: за выпускниками в Казахстане будут следить акиматы и полицейские

Глава Министерства просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании камбина рассказала, как будет проходить вручение аттестатов выпускникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Жулдыз Сулейменова отметила, что торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17—18 июня.

Проведение выпускных мероприятий предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещены организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе и банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств.

В этой связи принят совместный приказ Министерства просвещения и местных исполнительных органов — акиматам необходимо держать данный вопрос на строгом контроле совместно с органами внутренних дел, — заявила она.