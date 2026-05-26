Свет и горячую воду отключат в Нижнем Новгороде 26 мая

Жителей Нижнего Новгорода предупредили об отключениях электричества и горячей воды. Временное отсутствие привычных удобств связано с проведением работ на системах ЖКХ. Информацией поделились в городском управлении ГОЧС.
Как стало известно, в 08:00 электроснабжение приостановят на улице Автоматной в Автозаводском районе регионального центра. Завершить плановые мероприятия на объектах коммунальной инфраструктуры планируется к 16:00.
В 09:00 два дома на территории Сормова останутся без горячей воды. Речь идет о зданиях с номерами 25/1 и 24/2 на проспекте Кораблестроителей. Работы на сетях продлятся до 11:00.
