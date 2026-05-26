В Красноярском крае при аварии с пьяным водителем погибла школьница

Ночью 25 мая в Боготольском округе произошла смертельная авария с участием пьяного 24-летнего водителя. По версии Следственного комитета Красноярского края, молодой человек за рулем «Лады» двигался в направлении села Тюхтет и, не справившись с управлением, вылетел с дороги. После этого легковушка опрокинулась.
В результате аварии 16-летняя пассажирка получила серьезные травмы и скончалась на месте. Нетрезвого водителя задержали.
Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Нарушение управляющим автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.