В Красноярском крае за три дня пресекли 201 миграционное нарушение

С 20 по 22 мая полицейские Красноярского края вместе с другими силовыми ведомствами провели массовые проверки соблюдения миграционного законодательства. Они выясняли, законно ли живут и работают в регионе иностранцы. За три дня нашли и пресекли 201 нарушение. Об этом рассказали 26 мая в МВД по региону.
Чаще всего нарушители работали нелегально или нарушали порядок въезда и пребывания в России. В итоге 44 иностранцев решено выдворить из страны, еще для 39 человек закрыли въезд в Россию. 28 приезжим сократили срок временного пребывания. Кроме того, полицейские собрали материалы по фактам организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на учет. По этим делам уже заведено семь уголовных дел.
Досталось и работодателям. В отношении 12 компаний и предпринимателей составили 35 протоколов за то, что те незаконно нанимали иностранцев. Общая сумма штрафов перевалила за 670 тысяч рублей.