В Красноярском крае дан старт электронному предварительному голосованию «Единой России»

Накануне по всей стране стартовала процедура электронного предварительного голосования «Единой России». Красноярский край присоединился к всероссийскому мероприятию. По его итогам жители региона определят кандидатов, которым доверят представлять партию на выборах в сентябре текущего года. Электронное предварительное голосование будет проходить с 25 по 31 мая 2026 года на сайте PG.ER.RU. Избиратели, зарегистрированные на портале «Госуслуги», могут принять в нем участие и отдать свой голос за кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму России, Заксобрание края и в органы местного самоуправления. На территории всего региона работают специальные консультационные центры. Это сделано для того, чтобы помочь жителям края разобраться, как проходит процедура предварительного голосования и, при необходимости, оказать гражданам техническую поддержку. Накануне губернатор Красноярского края, секретарь регионального отделения «Единой России» Михаил Котюков побывал в одном из таких центров, который создан на базе штаба общественной поддержки партии в краевом центре. Глава региона оценил организацию работы, поговорил с волонтерами и принял участие в голосовании. Считаю, что работа таких консультационных центров — очень важная и нужная инициатива. Особенно для представителей старшего поколения, так как они занимают активную гражданскую позицию. Зачастую им уже сложно разобраться во всех технических нюансах«, — отметил Михаил Котюков. Напомним, единый день голосования запланирован на 20 сентября. В Красноярском крае пройдут выборы депутатов краевого парламента по 22 одномандатным и 2 двухмандатным округам. Для голосования по спискам будут сформированы 22 региональные группы. В этот же день пройдут выборы и в Государственную думу России. Жители региона будут выбирать депутатов нижней палаты парламента по 4 одномандатным округам, а также по партийным спискам. Необходимо отметить, что “Единая Россия” — единственная политическая партия в стране, которая регулярно проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней. В результате открытого всенародного голосования самим избирателям предоставлено право сформировать список кандидатов.