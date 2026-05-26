Reuters: цены на нефть вновь начали расти после ударов США по Ирану

При этом фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,98 доллара, или на 2,1%, до 98,12 доллара за баррель после снижения на семь процентов на предыдущей сессии. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate составила 91,79 доллара за баррель, что немного выше последней цены торгов в понедельник, но на 4,81 доллара, или на 5%, ниже цены закрытия торгов в пятницу.
По словам Майкла Маккарти, генерального директора онлайн-платформы для трейдинга Moomoo Australia, ночью 26 мая были надежды на мирное соглашение, потому цена контрактов падали. Однако удары США привели к росту цен на нефть марки Brent и увеличению спреда с нефтью марки WTI.
Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут перейти к альтернативным мерам в отношении Тегерана, если дипломатический трек не даст нужного результата. По его словам, Вашингтон пока намерен дать шанс переговорам. При этом американская сторона не собирается соглашаться на условия, которые сочтет невыгодными.