Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми представили агрегатор, помогающий пациентам выбирать клиники и докторов

Развитие медицинского туризма обсудили рамках Дней Пермского бизнеса.

Источник: Комсомольская правда

В рамках Дней Пермского бизнеса в Перми прошла пленарная сессия, посвященная развитию медицинского туризма и инструментам привлечения пациентов.

Ключевой темой стало создание медицинского туризма — от цифровых решений и сопровождения пациента до логистики и продвижения региона.

— Интеграция медицины и туризма позволяет создавать комплексные предложения для пациентов из других городов и стран, — отметил министр по туризму Сергей Хорошутин.

Генеральный директор АО «Медскан» Тимур Мубаракшин подчеркнул необходимость объединения клиник и сервисов в единую экосистему, чтобы пациенты могли получать лучшие медицинские услуги в России.

А руководитель рабочей группы Екатерина Айрих представила региональный агрегатор MEDPERM, который поможет пациентам выбирать клиники и специалистов. Также анонсирован старт второго акселератора по медицинскому туризму.

Сессия стала площадкой для обмена опытом и обсуждения новых возможностей развития медицинского туризма как перспективного направления экономики региона.