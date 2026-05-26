15-я акция и рекорд пятёрок. Как Волгоград написал Тотальный диктант-2026

— Из 400 участников Тотального диктанта в Волгограде 121 человек получили оценку «отлично». Для такого результата возможно было сделать всего лишь одну ошибку, да и то пунктуационную, не грамматическую. Особо отмечу постоянных участников акции, таких как Инга Иванова, Марина Бондаренко, Ирина Маркарян. В целом Тотальный диктант — это прекрасное событие для Волгограда, объединяющее людей, которые любят русский язык. Приятно, что таких с каждым годом становится всё больше!