Этим летом в Красноярске не будут отключать холодную воду в большей части города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. «КрасКом» представляет новый рабочий календарь остановки водозаборов Красноярска для подготовки инженерных объектов городской системы питьевого водоснабжения к зиме 2026−2027 годов.
На сегодняшний день специалисты предприятия завершают плановые работы на водозаборах:
острова Отдыха, обеспечивающего холодной водой весь Свердловский район и мкр. Водники и Торгашино Кировского района;
острова Татышева, в контуре которого холодное водоснабжение получают жители Советского района;
острова Посадного, подающего питьевую воду в Центральный район полностью и часть Железнодорожного (от центра до железной дороги);
острова Верхний Атамановский, к которому подключен мкр. Мичуринский.
«В интересах красноярцев мы скорректировали свои планы летней ремонтной кампании, чтобы исключить наложение графиков отключения холодной и горячей воды, которое требуется нашим коллегам из СГК для гидравлических испытаний трубопроводов и подготовки ТЭЦ к новому отопительному сезону, — отмечает генеральный директор “КрасКом” Олег Гончеров. — На четырёх из семи городских водозаборах мы уже выполнили практически весь объём профилактических ремонтов. Полная остановка требуется только для замены запорной арматуры большого диаметра на магистральных сетях водоснабжения и электротехническом оборудовании водозаборных сооружений “Гремячий лог”, островов Казачий и Нижний Атамановский».
Напомним, что первым на профилактический ремонт в ночь с пятницы, 29, на субботу, 30 мая остановится водозабор острова Нижний Атамановский, который подает холодную воду в Ленинский район, часть Кировского района — пр. Красноярский рабочий от ул. Корнетова до ул. Затонской; в коттеджи на ул. Побежимова и ул. Вавилова, а также в часть посёлка Березовка.
Красноярскую клиническую больницу № 20 и оборонный завод «Красмаш» переключат на водоснабжение от водозабора острова Верхний Атамановский.
Жителям рекомендуется набрать необходимый запас питьевой воды и воды на санитарные нужды. Уезжая на выходные из города, рекомендуется проверить, закрыты ли краны, чтобы не затопить соседей, поскольку запуск водозабора острова Нижний Атамановский и восстановление водоснабжения «КрасКом» планирует начать не через двое суток, как было запланировано ранее, а с опережением графика — вечером в субботу, 30 мая.
Телефон диспетчерской службы «КрасКом»: 211−39−63.