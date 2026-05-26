Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онколог Каприн назвал возраст, в котором чаще всего возникает рак кожи

Пик заболеваемости раком кожи в России приходится на возраст 70−75 лет. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Пик заболеваемости раком кожи в России приходится на возраст 70−75 лет. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По его словам, рост заболеваемости меланомой наблюдается в возрастной группе от 50 до 85 лет. При этом специалист отметил, что заболевание может возникнуть практически у любого человека независимо от возраста.

Каприн также уточнил, что меланома развивается не только на коже. По его словам, опухоль может появляться в области глазного яблока, слизистой полости рта и кишечника.

— Главная опасность меланомы заключается в ее способности очень быстро давать метастазы, — заключил Каприн в беседе с РИА Новости.

Ранее врач заявил, что меланома остается одной из самых агрессивных и опасных опухолей. По его словам, среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет около 14 процентов, а в общей структуре онкологических заболеваний занимает 13-е место.

Давно известно, что загар может быть опасен для здоровья. Один поход на пляж может запустить цепную реакцию в клетках, которая через годы превратится в онкологический диагноз. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Виолетты Пурцхванидзе, какие виды рака может вызвать загар.