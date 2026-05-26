Онколог Каприн назвал возраст, в котором чаще всего возникает рак кожи

Пик заболеваемости раком кожи в России приходится на возраст 70−75 лет. Об этом рассказал главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
По его словам, рост заболеваемости меланомой наблюдается в возрастной группе от 50 до 85 лет. При этом специалист отметил, что заболевание может возникнуть практически у любого человека независимо от возраста.
Каприн также уточнил, что меланома развивается не только на коже. По его словам, опухоль может появляться в области глазного яблока, слизистой полости рта и кишечника.
— Главная опасность меланомы заключается в ее способности очень быстро давать метастазы, — заключил Каприн в беседе с РИА Новости.
Ранее врач заявил, что меланома остается одной из самых агрессивных и опасных опухолей. По его словам, среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет около 14 процентов, а в общей структуре онкологических заболеваний занимает 13-е место.
Давно известно, что загар может быть опасен для здоровья. Один поход на пляж может запустить цепную реакцию в клетках, которая через годы превратится в онкологический диагноз. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Виолетты Пурцхванидзе, какие виды рака может вызвать загар.