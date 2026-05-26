Как Волгоград написал Тотальный диктант-2026

Небывалым количеством отличников ознаменовался в 2026 г. Тотальный диктант в Волгограде. 16 мая лучших наградили на площадке Книжного фестиваля в библиотеке им. Горького. Кому из иностранных студентов удалось взять высший балл второй год подряд и за что вручили награду куратору клуба любителей русского языка Алёне Иремадзе — узнавал «АиФ-Волгоград» в рамках проекта «На одном языке».
Пятёрки — заслуженные.
Для Волгограда эта акция стала уже 15-й по счёту. В ней приняли участие порядка 400 человек, включая иностранцев, изучающих русский язык, — они выполнили облегчённое задание в виде теста TruD и диктанта.
Особенностью нынешней акции в Волгограде стало то, что впервые к проверке результатов были привлечены отличники Тотального диктанта прежних лет. При этом они также писали диктант и сами.
Любопытно, что несколько лет назад, когда у волгоградцев было более 70 отличников, этот факт вызвал недоверие. Работы были затребованы на перепроверку, в филологический совет фонда «Тотальный диктант». Оценки подтвердились.
В этом году работы волгоградских отличников Тотального диктанта вновь были затребованы в Москву, хотя и выборочно на сей раз. Проверка подтвердила: они действительно заслужили оценку «отлично».
Перечислим хотя бы некоторых из отличников Тотального диктанта-2026: это Ксения Судакова, Анастасия Манаенкова, Екатерина Шарикова, Виктория Макарова, Ольга Попова, Юлия Ильченко, Анастасия Панкова, Марина Вдовина, Светлана Шевченко, Ирина Молодцова, Анастасия Полякова, Анастасия Гусева, Ирина Андреева, Александра Елисеева, Юлия Амосова, Алексей Петров, Екатерина.
Косторниченко… От души радуемся за грамотеев и поздравляем!
Среди лучших — Айлара и Ахмед.
Награждали и самых грамотных иностранцев — их было свыше 40. Это граждане бывших советских союзных республик и государств дальнего зарубежья, преимущественно азиатских.
«Мы проводим этот тест седьмой год, — говорит координатор площадки Волгоградского социально-педагогического университета, доцент Татьяна Черницына. — В этом году его писали почти 100 человек. Справились хорошо, так как заранее тщательно готовились».
«Мои впечатления — самые лучшие! — подтверждает одна из отличниц, студентка Айлара, прибывшая в Волгоград из Туркменистана. — Я участвую в тестировании второй раз и побеждаю второй раз подряд».
Ахмед Матякубов, иностранный студент Волгоградского технического университета, также уже дважды становился отличником тестирования.
— Думаю, если готовиться к этому тесту, ничего особо сложного в нём нет, — высказал своё мнение Ахмед.
Призом была отмечена и руководитель подготовительного курса к Тотальному диктанту, воспитавшая для участия в нём множество отличников, сотрудница библиотеки им. Горького Алёна Иремадзе.
«Я как куратор клуба любителей русского языка очень довольна результатами диктанта, — отметила Алёна Александровна. — Он обретает всё большую популярность, растёт и грамотность его участников. Приятно, что я и сама внесла в этот успех свой скромный вклад: семеро членов нашего клуба стали на этот раз отличниками тотального диктанта в Волгограде».
Прямая речь.
Координатор Тотального диктанта в Волгограде Светлана Солодкова:
— Из 400 участников Тотального диктанта в Волгограде 121 человек получили оценку «отлично». Для такого результата возможно было сделать всего лишь одну ошибку, да и то пунктуационную, не грамматическую. Особо отмечу постоянных участников акции, таких как Инга Иванова, Марина Бондаренко, Ирина Маркарян. В целом Тотальный диктант — это прекрасное событие для Волгограда, объединяющее людей, которые любят русский язык. Приятно, что таких с каждым годом становится всё больше!