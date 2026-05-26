Полная чушь: в Финляндии назвали слабостью реакцию Запада на удары по Киеву

Украина заплатит очень высокую цену из-за оторванности Европейского союза (ЕС) от реальности. Об этом написал политик финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.
Он отметил, что западные лидеры назвали удар России по Киеву «признаком слабости», в то время как была применена одна из самых «разрушительных ракет». Мема подчеркнул, что европейские политики продолжают призывать Украину к продолжению борьбы, ограничиваясь фразой «Продолжай, Зеленский». По его словам, это «полная чушь».
«Теперь Россия обещает новый раунд атак. Провал дипломатии означает, что Украина заплатит очень высокую цену. Настоящий признак слабости исходит от Европы, которая наблюдает за тем, как Россия опустошает Украину, и продолжает презирать дипломатию», — написал он.
По мнению политика, Европе следует серьезно задуматься и вернуться к диалогу. Кроме того, добавил Мема, продолжение военных действий в Иране только ухудшит положение Украины, что, отметил он, является еще одной причиной для возвращения Европы к переговорам.
24 мая ВС России нанесли удар «Орешником» по Киеву и Киевской области. Целями стали украинские объекты военного управления и оборонно-промышленного комплекса. В российском военном ведомстве уточнили, что, помимо «Орешника», применялись ракеты «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Удары стали ответом на атаку Киева по колледжу в Старобельске, в результате которой погиб 21 студент.
