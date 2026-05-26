Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР

Якушев: в первый день праймериз ЕР проголосовали 2,9 миллиона человек.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В первый день предварительного голосования «Единой России» проголосовали 2,9 миллиона избирателей, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

«На предварительном голосовании “Единой России” в первый день проголосовали 2,9 миллиона избирателей», — приводятся слова Якушева на сайте партии.

Отмечается, что это 2,6% от общего числа избирателей по стране.

Наиболее активно голосуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра, говорится в сообщении.

«Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», — цитируют Якушева на сайте партии.

В публикации также отметили, что сейчас в системе предварительного голосования числится 10,5 миллиона человек. Регистрация продлится до 29 мая.

В понедельник «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы. Голосование продлится до 31 мая.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше