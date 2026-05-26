Почти три миллиона избирателей проголосовали в первый день праймериз ЕР

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. В первый день предварительного голосования «Единой России» проголосовали 2,9 миллиона избирателей, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«На предварительном голосовании “Единой России” в первый день проголосовали 2,9 миллиона избирателей», — приводятся слова Якушева на сайте партии.
Отмечается, что это 2,6% от общего числа избирателей по стране.
Наиболее активно голосуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. Лидерами по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в регионе стали Чукотский автономный округ, Ямал и Югра, говорится в сообщении.
«Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 году», — цитируют Якушева на сайте партии.
В публикации также отметили, что сейчас в системе предварительного голосования числится 10,5 миллиона человек. Регистрация продлится до 29 мая.
В понедельник «Единая Россия» дала старт предварительному голосованию по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы. Голосование продлится до 31 мая.