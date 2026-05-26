Врач Черепицына рассказала, кому обычные грецкие орехи могут испортить здоровье

Грецкие орехи часто называют суперфудом, так как они богаты омега-3 жирными кислотами, йодом и антиоксидантами. Эти полезные вещества поддерживают здоровье сердца, сосудов и щитовидной железы. Однако, несмотря на все преимущества, грецкие орехи могут стать источником проблем для некоторых людей, предупредила в интервью для REGIONS врач-гастроэнтеролог Светлана Черепицына.
Аллергены и кожные реакции.
Грецкие орехи — один из сильнейших пищевых аллергенов. Аллергическая реакция может проявиться по-разному: от легкого зуда и сыпи до отека Квинке и анафилаксии. Важно помнить, что аллергия может развиться в любом возрасте, даже если раньше орехи хорошо переносились.
Симптомы аллергии на грецкие орехи включают:
Крапивницу.
Зуд и отек губ, языка.
Затрудненное дыхание.
Тошноту и боли в животе.
В редких случаях возможна перекрестная аллергия, когда реакция возникает на другие орехи, фрукты или пыльцу березы.
Также стоит учитывать контактный дерматит, который может возникнуть при работе с кожурой зеленых грецких орехов. Вещества, содержащиеся в кожуре, раздражают кожу и могут вызывать стойкие коричневые пятна.
Жиры и проблемы с поджелудочной железой.
Грецкие орехи содержат около 65 граммов жиров на 100 граммов продукта. Для здорового человека эти жиры полезны, но для людей с проблемами поджелудочной железы они могут стать серьезной нагрузкой.
При остром панкреатите поджелудочная железа не вырабатывает достаточно ферментов для расщепления жиров. Употребление орехов может спровоцировать обострение и усилить боль.
Желчный пузырь также может пострадать от употребления орехов. Жирная пища вызывает резкое сокращение желчного пузыря и может привести к желчной колике или острому холециститу, особенно если в желчных протоках есть камни.
Клетчатка и синдром раздраженного кишечника.
Грецкие орехи содержат около 7 граммов клетчатки на 100 граммов, что делает их полезным продуктом для здорового кишечника. Однако для людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) клетчатка может стать причиной дискомфорта.
Грубая клетчатка орехов может вызывать вздутие живота, спазмы, диарею или запор. Особенно это актуально в период обострения СРК.
Йод и заболевания щитовидной железы.
Грецкие орехи богаты йодом, что делает их полезным продуктом для поддержания здоровья щитовидной железы. Однако избыток йода может быть вреден для людей с определенными заболеваниями.
При гиперфункции щитовидной железы (тиреотоксикозе) избыток йода может усилить выработку гормонов и усугубить состояние. Людям с аутоиммунными тиреоидитами также следует быть осторожными с йодосодержащими продуктами, включая грецкие орехи.
Язвенная болезнь и гастрит.
Грецкие орехи содержат дубильные вещества, которые могут быть полезны в небольших количествах, но при язвенной болезни или гастрите они могут усугубить состояние.
Грубые частицы орехов могут механически раздражать воспаленную слизистую оболочку желудка, усиливая боль. Кроме того, дубильные вещества могут вызывать запоры и дискомфорт.
Антикоагулянты и свертываемость крови.
Грецкие орехи содержат витамин К, который играет важную роль в свертывании крови. Если вы принимаете антикоагулянты (кроворазжижающие препараты), увеличение потребления продуктов с высоким содержанием витамина К может ослабить действие лекарства и повысить риск образования тромбов.
Людям с нарушениями свертываемости крови (гемофилия, тромбоцитопения) также следует ограничить употребление орехов.
Ожирение и лишний вес.
Грецкие орехи довольно калорийны: в 100 граммах содержится около 654 килокалорий. Людям, следящим за своим весом или страдающим ожирением, следует употреблять орехи в умеренных количествах.