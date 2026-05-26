Под Воронежем ушел из жизни 101-летний ветеран Арсентий Семенко

Арсентий Александрович родился в городе Умань Черкасской области. В конце декабря 1944 года его призвали в армию, после чего он попал на фронт и прошел всю войну. За боевые заслуги его наградили орденом Жукова, орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией».