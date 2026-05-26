«Готовьтесь к нефти по $200»: в Иране озвучили последствия нового удара США

Иран посоветовал готовиться к нефти по $200 за баррель после ударов США.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты Америки продолжают «военные авантюры» в ближневосточном регионе. И это значит, что ни о каком соглашении речи быть не может. Об этом в соцсети Х предупредил официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари после ударов США по югу Ирана.

«Правительство США неоднократно демонстрировало, что понимает лишь язык силы. Готовьтесь к нефти по $200 (за баррель. — Прим. Ред.)», — написал он.

После этого в западной прессе уже появились сообщения о том, что цены на нефть вновь начали расти после ударов США по Ирану. Так, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,98 доллара. А на американскую нефть марки West Texas Intermediate цена составила 91,79 доллара за баррель, что немного выше последней цены торгов.

При этом накануне госсекретарь США Марко Рубио заверял, что на данный момент у США есть неплохие шансы договориться с Ираном по Ормузскому проливу и ядерной программе.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше