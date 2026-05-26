Форум «Химия большой страны» пройдет в Дзержинске 26−27 мая

Форум-выставка «Химия большой страны» пройдет в Дзержинске 26−27 мая, став главной отраслевой площадкой региона. Об этом сообщил глава Дзержинска Михаил Клинков в своём MAX-канале. Мероприятие соберет представителей федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеров ведущих предприятий, ученых, экспертов и инвесторов для обсуждения господдержки, экономики замкнутого цикла и достижения технологического лидерства России.
«Для Дзержинска проведение форума — доверие и ответственность. Наш город был создан и продолжает оставаться центром химической отрасли России», — подчеркнул Михаил Клинков. Глава города добавил, что организация масштабного события подтверждает сохранение традиций, а формат диалога власти, бизнеса и науки на одной площадке даст импульс для новых проектов, которые укрепят позиции Дзержинска и всей Нижегородской области.
Данное мероприятие открывает цикл региональных бизнес-встреч на 2026−2030 годы и полностью отвечает целям нацпроекта «Новые материалы и химия». Ключевым событием первого дня станет пленарная сессия, в которой примут участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент Российского Союза химиков Виктор Иванов. Также участников ждут тематические дискуссии, выставка оборудования и выездные площадки на предприятиях.
