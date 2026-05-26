Shot: Борис Гребенщиков* избавился от недвижимости в России

Уехавший из России музыкант Борис Гребенщиков* переписал квартиру в Санкт-Петербурге на своего сына, который также уехал из страны. Об этом во вторник, 26 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным авторов публикации, трехкомнатная квартира на Гончарной улице площадью 127 квадратных метров сейчас оценивается в 36 миллионов рублей. Эту недвижимость Гребенщиков* купил в 2018 году. Уточняется, что жилье находится на пятом этаже доходного дома 1875 года.
Музыкант уехал из России в феврале 2022 года, примерно через год его признали иностранным агентом. По данным Shot, чтобы не лишиться квартиры, Гребенщиков* переоформил ее на сына — диджея Глеба. Кроме того, в 2023 году музыкант закрыл ИП в России.
— При этом Гребенщиков-младший сам покинул Россию в том же 2022 году. Глеб обосновался в Аргентине и сейчас называет себя растаманом, — говорится в сообщении.
26 марта в правоохранительных органах сообщили, что Гребенщикову* может грозить уголовная ответственность, если он не уведомил МВД о получении гражданства Великобритании. Там уточнили, что в настоящее время проводится проверка, поступало ли от него соответствующее уведомление.
*Внесен Минюстом в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.