В Красноярске сильно пьяный автомобилист с ребенком и женой в салоне устроил ДТП

В Красноярске госавтоинспекторы задержали 33-летнего пьяного водителя, по вине которого в ДТП пострадал его малолетний сын.
Установлено, что мужчина вместе с женой и ребенком на автомобиле Toyota возвращался из кафе, где выпил спиртное. Двигаясь по улице Железнодорожников, он столкнулся с машиной марки Lixiang.
В результате аварии травмы получил 5-летний мальчик, который находился на заднем пассажирском сиденье «Тойоты» без детского удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали разовую медицинскую помощь.
При освидетельствовании отца-водителя алкотестер показал 1,305 мг/л, что значительно превышает допустимую норму.
За езду в нетрезвом виде в отношении нарушителя составили протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф 45 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет.