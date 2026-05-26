СК: версии похищения и побега семьи Усольцевых не подтвердились

Следственный комитет сообщил, что версия о похищении семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года на Кутурчинском Белогорье, не нашла подтверждения. Следователи продолжают отрабатывать другие версии — несчастный случай и совершение преступления.
Изначально рассматривались четыре варианта: побег, похищение, несчастный случай и иное преступление. Версии о побеге и похищении уже отпали. Две оставшиеся сейчас планомерно проверяются.
Напомним, супруги Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли в сентябре 2025 года. Они отправились в поход по туристической тропе в районе Минской Петли. Масштабные поиски, которые велись до 12 октября, не дали никаких зацепок.
В последнее время спасатели по заявке следователей выезжают на поиски Усольцевых. Последняя такая операция проходила с 23 по 26 мая. Найти пропавших пока не удалось.