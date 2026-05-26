Передвижной диагностический центр начинает работу в Солнечном округе

Районная больница Солнечного округа сообщила о начале работы передвижной флюорографической установки. В июне и первой трети июля мобильный медцентр посетит 10 населённых пунктов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
С 3 июня по 10 июля жители Солнечного округа смогут пройти флюорографию и осмотр узких специалистов.
График работы:
— поселок Березовый: с 3 по 8 июня работает центр «Здоровье каждому»; с 4 по 5 июня — бригада ФЛГ; 8 июня — маммография.
Бригады ФЛГ и центра «Здоровье каждому» будут работать в поселках:
— Дуки: с 9 по 11 июня;
— Эворон: с 15 по 17 июня;
— Харпичан: с 18 по 19 июня;
— Кондон: 22 июня;
— Горин: 23, 24, 29, 30 июня;
— ДСЗ: 1 июля;
— Хурмули 2, 3 и 6 июля;
— Хальгасо: 7 июля;
— Горный: с 8 по 10 июля.
Время работы установки с 09:00 до 18:00.
В программу медицинского обследования входят: определение уровня глюкозы, холестерина крови (натощак — голод не менее 3-х часов); измерение роста, веса, уровня артериального давления, ЧСС; определение степени физического развития; экспресс-оценка состояния сердца (кардиовизор); оценка функции внешнего дыхания; осмотр гигиениста (полость рта); осмотр окулиста; осмотр терапевта по результатам обследований с оформлением паспорта здоровья.