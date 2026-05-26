Передвижной диагностический центр начинает работу в Солнечном округе

В программу медицинского обследования входят: определение уровня глюкозы, холестерина крови (натощак — голод не менее 3-х часов); измерение роста, веса, уровня артериального давления, ЧСС; определение степени физического развития; экспресс-оценка состояния сердца (кардиовизор); оценка функции внешнего дыхания; осмотр гигиениста (полость рта); осмотр окулиста; осмотр терапевта по результатам обследований с оформлением паспорта здоровья.