Ямал вошел в тройку регионов России по рождаемости в сельских территориях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ямало-Ненецкий автономный округ стал одним из лидеров в России по уровню рождаемости в сельской местности по итогам 2024 года. Показатель в регионе составил 2,619 и вошел в тройку самых высоких по стране.
Выше оказался только Ненецкий автономный округ, а также Республика Тыва. В среднем по России этот показатель заметно ниже и продолжает снижаться, пишет ИА «Север-Пресс».
В среднем по России СКР сельского населения упал до 1,464 — это самый низкий показатель с 1990 года. По сравнению с 2023 годом СКР всего населения страны снизился на 0,039, городского — на 0,03, а сельского — на 0,06. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем может родить одна женщина за репродуктивный период при сохранении текущих условий.