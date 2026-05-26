Ямал вошел в тройку регионов России по рождаемости в сельских территориях

В среднем по России СКР сельского населения упал до 1,464 — это самый низкий показатель с 1990 года. По сравнению с 2023 годом СКР всего населения страны снизился на 0,039, городского — на 0,03, а сельского — на 0,06. Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько детей в среднем может родить одна женщина за репродуктивный период при сохранении текущих условий.