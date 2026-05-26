Пьяным водителям ужесточили правила отстранения от вождения авто

Раньше полицейские составляли от трех до пяти бумаг: протокол отстранения, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование. Теперь отметку об отстранении можно поставить прямо в акте или протоколе о правонарушении. Это экономит около 33,6 тыс. рабочих часов в год, — пишет ТАСС.