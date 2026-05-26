Пьяным водителям ужесточили правила отстранения от вождения авто

Лишить прав теперь можно быстро и без бумажной волкиты.

Президент России Владимир Путин подписал закон об упрощении отстранения пьяных водителей. В Волгограде, как и в других регионах страны, инспекторы теперь будут оформлять нарушения быстрее.

Раньше полицейские составляли от трех до пяти бумаг: протокол отстранения, акт освидетельствования, протокол направления на медосвидетельствование. Теперь отметку об отстранении можно поставить прямо в акте или протоколе о правонарушении. Это экономит около 33,6 тыс. рабочих часов в год, — пишет ТАСС.

Сокращение документов ускорит процедуру оформления, — отметили в ГИБДД. Закон не отменяет ответственности: за езду в нетрезвом виде по-прежнему грозит лишение прав и крупный штраф.

Водителям стоит помнить: при проверке на алкоголь требуйте акт освидетельствования и копию протокола. Отказ от медосвидетельствования грозит лишением прав.

Ранее сообщалось, как волгоградка оказалась на костылях из-за ямы под водой.