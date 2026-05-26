Эксперт: Как выбрать страховой полис без переплат?

При выборе страховки нужно найти баланс между стоимостью и уровнем защиты. Оптимальный подход — включать в полис только актуальные риски. Например, если после зимы уже были проблемы с трубами, стоит предусмотреть защиту от протечек, а если дом часто остается без присмотра — риск кражи. При постоянном проживании на даче набор рисков будет шире, чем при сезонном. Средняя цена базового полиса для дома, который используют несколько месяцев в году, — от трех до восьми тысяч рублей в год.