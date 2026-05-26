Эксперт: Как выбрать страховой полис без переплат?

Открыв дачный сезон на майских праздниках, многие россияне переезжают на лето за город. В этот период увеличиваются риски пожаров, протечек и других ЧП. Защитить семейный бюджет от непредвиденных расходов помогает страхование. Как выбрать полис без переплат и не столкнуться с отказом в выплате при наступлении страхового случая?
Владельцы домов часто игнорируют бытовые сценарии, где финансовая защита действительно необходима. К ним относятся разрывы труб после зимы, пожары из-за перегрузки или износа электросети, повреждения при ремонте из-за ошибок подрядчиков, кражи и вандализм.
По статистике, пожары и протечки — наиболее частые страховые случаи по загородной недвижимости. Средний размер выплаты по ним превышает стоимость годового полиса в несколько раз.
При выборе полиса люди нередко ориентируются только на цену, хотя ключевое значение имеют условия и перечень рисков. Важно изучить ситуации, когда страховка не действует. К ним могут относиться износ коммуникаций, ошибки при ремонте или нарушение правил эксплуатации техники. Иными словами, читайте не только список застрахованных рисков, но и раздел об исключениях — основания для отказа.
Страховая сумма должна соответствовать реальной стоимости дома и имущества. Если она занижена, выплата покроет только часть ущерба. Если завышена, вы переплатите за полис без реальной выгоды. Посмотрите, какие документы понадобятся для получения средств, как подтверждается ущерб и в какие сроки рассматривается заявление. Если точная стоимость дома неизвестна, ориентируйтесь на стоимость его восстановления с учетом материалов и работ. Для этого можно использовать расчеты страховых компаний или ориентиры по аналогичным объектам.
Даже при наличии страховки есть риск столкнуться с отказом в выплате. Основная причина — несоответствие условий полиса реальной ситуации: владелец считает, что дом застрахован «от всего», а на деле в договоре нет защиты от протечек или повреждений при ремонте. При этом страховщик может отказать в выплате при нарушении условий эксплуатации (например, проводка неисправна, оборудование не обслуживалось), ошибках в данных о доме и имуществе, а также при отсутствии подтверждающих документов. Еще одна частая причина отказа — несвоевременное уведомление страховой компании.
Чтобы избежать ошибок, важно внимательно прочесть условия договора, корректно указать информацию при его оформлении и заранее сделать фото или опись имущества. Это упростит подтверждение ущерба и ускорит процесс выплаты. Не менее важно узнать, как именно действует процедура урегулирования: куда и в какие сроки обращаться, что делать сразу после происшествия.
При выборе страховки нужно найти баланс между стоимостью и уровнем защиты. Оптимальный подход — включать в полис только актуальные риски. Например, если после зимы уже были проблемы с трубами, стоит предусмотреть защиту от протечек, а если дом часто остается без присмотра — риск кражи. При постоянном проживании на даче набор рисков будет шире, чем при сезонном. Средняя цена базового полиса для дома, который используют несколько месяцев в году, — от трех до восьми тысяч рублей в год.