В России зарегистрировано около четырех миллионов праворульных автомобилей

Количество легковых автомобилей в России с правым расположением руля по состоянию на 1 января 2026 года составило 4 млн штук. Об этом во вторник, 26 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
В публикации отмечается, что на днях правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Согласно одному из пунктов, власти должны будут оценить риски участия в дорожном движении праворульных автомобилей. Кроме того, будет рассмотрена целесообразность разработки программ специального обучения водителей управлению такими машинами в регионах, где они наиболее распространены.
По данным «Автостата», в российском автопарке на начало года насчитывалось 47,45 миллиона легковушек.
Среди регионов России по числу регистраций праворульных машин на начало года лидировал Приморский край (816,7 тысячи штук). В топ-3 вошли также Иркутская область (341,8 тысячи штук) и Хабаровский край (302,9 тысячи штук).
Самой распространенной праворульной моделью в России является японская Toyota Corolla, которых в стране к 1 января насчитывалось 371,4 тысячи. Следом идут Honda Fit (132,7 тысячи штук) и Toyota Vitz (103 тысячи штук).
