В России зарегистрировано около четырех миллионов праворульных автомобилей

В публикации отмечается, что на днях правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Согласно одному из пунктов, власти должны будут оценить риски участия в дорожном движении праворульных автомобилей. Кроме того, будет рассмотрена целесообразность разработки программ специального обучения водителей управлению такими машинами в регионах, где они наиболее распространены.