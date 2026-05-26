Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Читай-город» назвал регионы, где покупают больше всего бизнес-литературы

Чечня, Камчатский край и Дагестан стали лидерами по продажам бизнес-литературы в сети книжных магазинов «Читай-город» с начала 2026 года.

Источник: РБК

Чечня, Камчатский край и Дагестан стали лидерами по продажам бизнес-литературы в сети книжных магазинов «Читай-город» с начала 2026 года. К такому выводу пришли аналитики компании (отчет есть в распоряжении РБК).

По данным «Читай-города», рынок бизнес-литературы в целом снижается с 2023 года. Несмотря на это, в 2026 году появился возросший интерес к отдельным темам таких книг. В частности, спрос на произведения по темам бизнес-планирования и основ бизнеса в 2026-м увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Помимо Чечни, Дагестана и Камчатского края, в топ-5 по продажам также вошли Приморский край и Самарская область. Чаще всего покупатели приобретали книги о психологии принятия решений, переговорах и коммуникации, менеджменте и лидерстве, а также цифровой трансформации и саморазвитии.

Основной аудиторией подобной литературы являются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, книги о бизнесе часто привлекают читатели в возрасте 41−50 лет и 25−29 лет.

Наконец, «Читай-город» также составил список самых продаваемых книг о бизнесе:

Карстен Бредемайер — «Черная риторика. Власть и магия слова»;

Джо Джирард — «Как продать что угодно кому угодно»;

Игорь Рызов — «Кремлевская школа переговоров»;

Роберт Т. Кийосаки — «Богатый папа, бедный папа»;

Дмитрий Сендеров — «Еврейские законы больших денег»;

Наполеон Хилл — «Думай и богатей»;

Дональд Трамп — «Искусство сделки»;

Авинаш Диксит, Барри Нейлбафф — «Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни»;

Эрик Рис — «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup»;

Фил Найт — «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем».

В начале марте «Читай-город» выяснил, что в период с 6 по 10 марта в Москве на 48% выросли продажи бумажных атласов и путеводителей. Это было вызвано с проблемами со связью.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше