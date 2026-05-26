«Читай-город» назвал регионы, где покупают больше всего бизнес-литературы

Чечня, Камчатский край и Дагестан стали лидерами по продажам бизнес-литературы в сети книжных магазинов «Читай-город» с начала 2026 года. К такому выводу пришли аналитики компании (отчет есть в распоряжении РБК).
По данным «Читай-города», рынок бизнес-литературы в целом снижается с 2023 года. Несмотря на это, в 2026 году появился возросший интерес к отдельным темам таких книг. В частности, спрос на произведения по темам бизнес-планирования и основ бизнеса в 2026-м увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Помимо Чечни, Дагестана и Камчатского края, в топ-5 по продажам также вошли Приморский край и Самарская область. Чаще всего покупатели приобретали книги о психологии принятия решений, переговорах и коммуникации, менеджменте и лидерстве, а также цифровой трансформации и саморазвитии.
Основной аудиторией подобной литературы являются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Кроме того, книги о бизнесе часто привлекают читатели в возрасте 41−50 лет и 25−29 лет.
Наконец, «Читай-город» также составил список самых продаваемых книг о бизнесе:
Карстен Бредемайер — «Черная риторика. Власть и магия слова»;
Джо Джирард — «Как продать что угодно кому угодно»;
Игорь Рызов — «Кремлевская школа переговоров»;
Роберт Т. Кийосаки — «Богатый папа, бедный папа»;
Дмитрий Сендеров — «Еврейские законы больших денег»;
Наполеон Хилл — «Думай и богатей»;
Дональд Трамп — «Искусство сделки»;
Авинаш Диксит, Барри Нейлбафф — «Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни»;
Эрик Рис — «Бизнес с нуля. Метод Lean Startup»;
Фил Найт — «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем».
В начале марте «Читай-город» выяснил, что в период с 6 по 10 марта в Москве на 48% выросли продажи бумажных атласов и путеводителей. Это было вызвано с проблемами со связью.
