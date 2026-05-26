Гитарист МакSим сделал предложение девушке на сцене в Красноярске

Гитарист певицы МакSим сделал предложение своей возлюбленной прямо во время концерта в Красноярске. Романтичное видео опубликовали наши коллеги из «Горновостей».
Музыкант пригласил девушку по имени Яна к себе и, заметно волнуясь, признался ей в любви перед зрителями.
— Спасибо, что ты появилась в моей жизни. Я этого очень долго ждал, — сказал гитарист Станислав со сцены.
Шокированная девушка ответила «Да!» и призналась, что для нее будет счастьем стать женой. После этого артистка поздравила пару с помолвкой, а зал исполнил песню «Нежность».
Ранее мы писали, что в драматическом театре имени Александра Пушкина один из зрителей в финале читки «Руслан и Людмила» прямо со сцены сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной.