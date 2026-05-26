BTS забрали главный приз American Music Awards

С апреля 2026-го по март 2027 года проходит первое за четыре года турне группы BTS. Оно включает более 70 концертов в Азии, Северной и Южной Америке, Австралии и Европе. Перерыв в гастролях был связан с прохождением исполнителями обязательной военной службы в Южной Корее.