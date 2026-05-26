«Кто-то может подумать, будто я в зависимости»: сын Золотовицкого рассказал об отце

Младший сын российского актера и бывшего ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого Александр рассказал о своих взаимоотношений с отцом, а также о переживаниях во время обучения в Школе-студии.
— Когда я только поступил в Школу-студию, то переживал по поводу блата. Ведь папа — ректор, все на тебя смотрят. На самом деле это фигней оказалось. Папа всегда меня поддерживал, приходил на спектакли и говорил, что я молодец. Нет желания доказывать. Я просто его сын. Я его очень люблю, — поделился он.
По его словам, в своей карьере он не откажется от фамилии и с гордостью продолжит дело родителя, хотя на этом пути ему уже встречались трудности.
— Я люблю папу. Я очень рад, что у меня его фамилия. Горжусь этим. В какой-то момент это стало освобождением, я перестал этого стесняться. Хотя боялся чужого мнения. Мне казалось, что кто-то может подумать, будто я в зависимости, а я ни в какой не зависимости — а в любви, — признался Золотовицкий-младший в интервью «Москве 24».
Во время прощания с Игорем Золотовицким Александр рассказал, что у его отца был «добродушный смех». Он отметил, что это удивительное и редкое свойство. Также он вспомнил, что артист учил его смеяться в лицо страху, ужасу и смерти.
О кончине Золотовицкого стало известно 14 января — он умер на 65-м году жизни из-за онкологического заболевания, с которым боролся продолжительное время. 17 января на церемонии прощания с актером его сыновья рассказали о последних словах артиста. Когда его состояние ухудшилось и приехавший реаниматолог спросил о самочувствии, актер ответил: «Во!».