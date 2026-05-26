В Госдуме предложили увеличить длительность отпуска из-за выпадающих выходных

В Госдуме предложили увеличить стандартную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска с 28 до 35 календарных дней. По мнению депутата от партии «Справедливая Россия» Николая Новичкова, это позволит компенсировать выходные дни, которые «теряются» внутри текущего отпуска, обеспечивая работникам более полноценный отдых.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, ежегодный отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна составлять не менее 14 календарных дней. Это означает, что даже при делении отпуска, отпуск захватывает минимум четыре выходных дня (сб и вс).
Новичков в комментарии для ТАСС обосновал свою инициативу тем, что в настоящее время ежегодный отпуск составляет 28 календарных дней, включая выходные. Он предложил добавить к этому сроку еще одну неделю, чтобы работники могли полноценно отдохнуть и восстановить силы. По мнению депутата, увеличение отпуска до 35 дней поможет предотвратить профессиональное выгорание и повысить общую работоспособность населения.
Новичков также подчеркнул необходимость сохранения возможности разделения отпуска на части. Это позволит работникам гибко планировать свой отдых в течение года, адаптируя его под свои потребности и обстоятельства.
На сегодняшний день стандартная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска в России составляет 28 календарных дней. Для некоторых категорий работников предусмотрены удлинённые отпуска. Например, граждане с инвалидностью имеют право на отпуск не менее 30 календарных дней.
