Магнитная буря обрушится на Нижний Новгород 26 мая

Жителям Нижнего Новгорода напомнили о магнитной буре. Сила возмущений достигнет 4-балльной отметки к девяти часам вечера. Об этом сообщается в материалах my-calend.ru.
По данным источника, магнитная буря будет бушевать до вечера среды. 27 мая после 18:00 ее мощность снизится до трех баллов.
Ситуация окончательно стабилизируется лишь к 1 июня, когда геомагнитные возмущения ослабнут до двух баллов.
В дни магнитных бурь метеочувствительные люди могут ощущать упадок сил и головные боли. Чтобы минимизировать негативные последствия вспышек на Солнце, им рекомендуют больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций.
