В Хабаровском крае взыскали 935 тыс. руб. за незаконный улов

Комсомолькая на Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного хранения мужчиной частей калуги. Этот вид осетровых — эндемик, занесённый в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой исчезновения. Гражданин, проживающий в Амурске, незаконно хранил 5 частей рыбы общим весом 36,6 килограмма, а также более килограмма свежей икры.