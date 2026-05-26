В Хабаровском крае взыскали 935 тыс. руб. за незаконный улов

По решению Амурского городского суда житель Амурска возместил ущерб в размере 935 тысяч рублей за незаконный оборот особо ценных водных биоресурсов, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура. Подробнее — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Комсомолькая на Амуре межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт незаконного хранения мужчиной частей калуги. Этот вид осетровых — эндемик, занесённый в Красную книгу Российской Федерации как находящийся под угрозой исчезновения. Гражданин, проживающий в Амурске, незаконно хранил 5 частей рыбы общим весом 36,6 килограмма, а также более килограмма свежей икры.
Законодательство строго регулирует оборот осетровых видов рыб. В результате противоправных действий государству был причинён ущерб на сумму 935 тысяч рублей. По иску природоохранного прокурора суд обязал нарушителя компенсировать нанесённый вред. Решение суда исполнено: средства перечислены в федеральный бюджет.
