Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае подвели итоги отопительного сезона и назвали проблемы

В регионе уже начали подготовку к отопительному сезону 2026/2027 годов.

В Хабаровском крае на заседании президиума правительства подвели итоги прошедшего отопительного сезона и начали подготовку к следующему, — сообщает канал губернатора Дмитрия Демешина в МАХ.

По данным краевых властей, сезон завершён с положительной динамикой: среднее время ликвидации аварий сократилось с 4,27 до 3,25 часа. При этом за период зафиксировано 612 технологических нарушений, из них 92 — аварии.

Отдельно рассмотрели ситуацию в селе Чумикан, где в феврале из-за остановки дизель-генератора жители оставались без электроснабжения.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал этот случай одним из наиболее серьёзных инцидентов сезона.

«За сезон произошло 612 технологических нарушений, из них 92 — аварии. И одна из самых стыдных ситуаций — село Чумикан, где в феврале люди остались без света из-за остановки дизель-генератора», — отметил Демешин.

Чтобы не допустить повторения подобных ситуаций, в Чумикан направят два новых модульных генератора мощностью по 1 МВт.

«Чтобы ситуация не повторилась, в Чумикан завезём два новых модульных генератора по 1 МВт. Но крайне важно, чтобы такие сбои больше не происходили ни в одном городе или посёлке края», — подчеркнул губернатор.

Также в регионе уже началась подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов. Минэнерго поручено составить карту проблемных тепломагистралей с ранжированием по степени рисков, а МинЖКХ — провести тренировки по ликвидации аварий в летний период.

«Несмотря на то что начинается жаркое лето, помним: зима не за горами. Ошибки прошлого сезона — теперь наша дорожная карта», — добавил Дмитрий Демешин.

В планах — подготовка 318 котельных, 65 дизельных электростанций, капитальный ремонт более 300 км сетей. На эти цели направят почти 10 млрд рублей. Также увеличат краевые субсидии муниципалитетам до 169 млн рублей и направят не менее 58 млрд рублей на модернизацию объектов энергосистемы, включая ТЭЦ, теплосети и электросети.