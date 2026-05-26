В Хабаровском крае подвели итоги отопительного сезона и назвали проблемы

В Хабаровском крае на заседании президиума правительства подвели итоги прошедшего отопительного сезона и начали подготовку к следующему, — сообщает канал губернатора Дмитрия Демешина в МАХ.
По данным краевых властей, сезон завершён с положительной динамикой: среднее время ликвидации аварий сократилось с 4,27 до 3,25 часа.
Отдельно рассмотрели ситуацию в селе Чумикан, где в феврале из-за остановки дизель-генератора жители оставались без электроснабжения.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин назвал этот случай одним из наиболее серьёзных инцидентов сезона.
«За сезон произошло 612 технологических нарушений, из них 92 — аварии. И одна из самых стыдных ситуаций — село Чумикан, где в феврале люди остались без света из-за остановки дизель-генератора», — отметил Демешин.
«Чтобы ситуация не повторилась, в Чумикан завезём два новых модульных генератора по 1 МВт. Но крайне важно, чтобы такие сбои больше не происходили ни в одном городе или посёлке края», — подчеркнул губернатор.
Также в регионе уже началась подготовка к отопительному сезону 2026/2027 годов. Минэнерго поручено составить карту проблемных тепломагистралей с ранжированием по степени рисков, а МинЖКХ — провести тренировки по ликвидации аварий в летний период.
«Несмотря на то что начинается жаркое лето, помним: зима не за горами. Ошибки прошлого сезона — теперь наша дорожная карта», — добавил Дмитрий Демешин.
В планах — подготовка 318 котельных, 65 дизельных электростанций, капитальный ремонт более 300 км сетей. На эти цели направят почти 10 млрд рублей. Также увеличат краевые субсидии муниципалитетам до 169 млн рублей и направят не менее 58 млрд рублей на модернизацию объектов энергосистемы, включая ТЭЦ, теплосети и электросети.