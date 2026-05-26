Единственная выпускница сказала, как учиться без одноклассников

Сегодня, 26 мая для тысяч выпускников по всей России звучат последние звонки. Школьные дворы наполнены шумом, смехом, музыкой и слезами прощания. В этот день одноклассники последний раз стоят плечом к плечу на линейке, танцуют вальс и обнимаются.
Но есть и те, кто в своем выпускном классе — единственный. О том, каково это — когда не за кого спрятаться на «камчатке», как учителя становятся почти родными и почему бабушке пришлось вернуться с пенсии ради внучки, krsk.aif.ru рассказала выпускница прошлого года Полина Елизарьева.
Ни списать, ни спрятаться.
До девятого класса Полина училась в небольшой компании — в классе было шесть человек. А потом одноклассники разлетелись кто куда: поступили в колледжи и техникумы. В десятый класс Полина перешла одна.
Казалось бы, учиться в одиночестве — суровое испытание. Не у кого списать домашку, некому подсказать на контрольной, да и шанса, что к доске вызовут кого-то другого, просто не существует. Каждый урок — это индивидуальное занятие. Но Полину такой расклад не пугал.
«Лично я большой разницы не видела, потому что и до этого всегда всё делала сама, — признается девушка. — У меня не было такого, чтобы я пришла без домашней работы или оставила какие-то дела неразрешёнными. Поэтому из-за учебы стресса не испытывала».
А вот в эмоциональном плане, по словам девушки, порой накатывала грусть: «Местами было скучновато. Ты сидишь одна, а вокруг, в других классах, ребятам есть с кем поговорить, пошутить на уроке. Этого немного не хватало».
Бабушка спешит на помощь.
Зато все учителя становятся тебе практически родными. Девушка признаётся: педагоги много о ней заботлись, вкладывали душу в обучение. Впрочем, школа и семья в жизни Полины и так переплелись невероятно тесно.
Когда в родной школе стало не хватать преподавателей, на помощь пришла бабушка Полины. Она уже была на заслуженном отдыхе, но ради внучки вернулась к классной доске, чтобы вести географию и химию. И эта история получила удивительное продолжение: отучив Полину, бабушка поняла, что безумно соскучилась по детям. Внучка школу уже окончила, а бабушка осталась преподавать химию другим ребятам — говорит, что невероятно рада своему возвращению.
К слову, семья Полины — настоящая педагогическая династия. Мама преподает историю и мировую художественную культуру, а папа работает учителем технологии. Девочка с раннего детства видела профессию не только с парадной стороны, но и с изнанки: стопки тетрадей, долгие вечерние подготовки к урокам, переживания за учеников. И именно это закулисье подтолкнуло её к профессии.
«Я видела не только внешнюю сторону, но и внутреннюю: как проходит подготовка, сколько труда в это вложено. Глядя на то, как мама с папой преподают, мне тоже захотелось стать учителем», — говорит Полина.
Вальс с папой.
Когда ты в классе одна, традиционные школьные ритуалы проходят иначе. Последний звонок и торжественное вручение аттестатов Полина отмечала вместе с выпускниками девятого класса. С ними же она общалась на переменах, так что на празднике ей было радостно.
«Учителя рассказывали веселые истории из нашей школьной жизни, благодарили, говорили, что им было очень приятно со мной работать и они будут сильно скучать. Пришли даже те педагоги, которые уже вышли на пенсию. Это было приятно!», — с улыбкой вспоминает Полина.
Самым трогательным и трепетным моментом стал школьный вальс. Его Полина танцевала с папой.
Сейчас девушке 19 лет. Она переехала в Красноярск и учится в педагогическом университете имени В. П. Астафьева на учителя истории и английского языка. Мамина любовь к гуманитарным наукам взяла свое.
После пустых парт в родной школе университетская жизнь, кажется, бьет ключом. И хотя ее академическая группа считается самой маленькой на курсе — всего 19 человек против 36 в остальных, для Полины это уже большой коллектив.
«Учиться мне сейчас комфортно, хотя местами и сложно, — делится студентка. — Как только закончится сессия, я думаю обязательно прийти в родную школу вместе с мамой».
