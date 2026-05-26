Воронежская «Галерея Чижова» сократила убыток до 295 млн рублей в 2025 году

По итогам 2025 года владеющее крупнейшим в Воронеже одноименным торговым центром АО «Галерея Чижова» (ГЧ, основатель — депутат Госдумы Сергей Чижов) получило чистый убыток в 294,9 млн руб., что на 68,4% меньше, чем годом ранее (932,1 млн руб.). Выручка компании выросла с 2,71 до 3,02 млрд руб. (+11,2%). Это следует из бухгалтерской отчетности, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье». В компании заявили «Ъ-Черноземье», что считают такой финансовый результат 2025 года позитивным, и назвали несколько факторов, которые повлияли на финпоказатели.