Капремонт путепровода у Мызинского моста завершится в 2026 году

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста планируют завершить до конца 2026 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «ГУММиД».
Подрядчик уже отремонтировал балки пролетных строений, а сейчас занимается усилением опор, бетонированием основания под гидроизоляционный слой, а также проводит подготовительные работы для монтажа 12 мостовых балок. После этого строители заменят деформационные швы, а также устроят водоотводную систему и уложат новое дорожное покрытие.
Кроме того, в рамках ремонт будут отремонтированы тротуары, установлены новые опоры освещения и барьерные ограждения. Полностью завершить работы планируется в декабре 2026 года.
Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. Там дорожники намерены уложить новый асфальт и устранить все дефекты. Полностью перекрывать мост не будут, лишь ограничат движение по нескольким полосам. Работать планируют в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей города.
В рамках капремонта строители обновят дорожное покрытие, заменят балки пролетных строений, усилят опоры и забетонируют распределительную плиту. Также там проведут гидроизоляцию, заменят опоры освещения и обустроят водоотводную систему. Все работы проходят в три этапа, два из которых уже завершены.
