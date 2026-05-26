Капремонт путепровода у Мызинского моста завершится в 2026 году

Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. Там дорожники намерены уложить новый асфальт и устранить все дефекты. Полностью перекрывать мост не будут, лишь ограничат движение по нескольким полосам. Работать планируют в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей города.