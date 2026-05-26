Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капремонт путепровода у Мызинского моста завершится в 2026 году

Подрядчик уже отремонтировал балки пролетных строений.

Источник: Нижегородская правда

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста планируют завершить до конца 2026 года. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в МКУ «ГУММиД».

Подрядчик уже отремонтировал балки пролетных строений, а сейчас занимается усилением опор, бетонированием основания под гидроизоляционный слой, а также проводит подготовительные работы для монтажа 12 мостовых балок. После этого строители заменят деформационные швы, а также устроят водоотводную систему и уложат новое дорожное покрытие.

Кроме того, в рамках ремонт будут отремонтированы тротуары, установлены новые опоры освещения и барьерные ограждения. Полностью завершить работы планируется в декабре 2026 года.

Напомним, что первый за 45 лет капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста стартовал 17 января 2025 года. Там дорожники намерены уложить новый асфальт и устранить все дефекты. Полностью перекрывать мост не будут, лишь ограничат движение по нескольким полосам. Работать планируют в основном ночью, чтобы минимизировать неудобства для жителей города.

В рамках капремонта строители обновят дорожное покрытие, заменят балки пролетных строений, усилят опоры и забетонируют распределительную плиту. Также там проведут гидроизоляцию, заменят опоры освещения и обустроят водоотводную систему. Все работы проходят в три этапа, два из которых уже завершены.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что семь участков дорог и путепровод отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2026 году.