Times of Israel: Биньямин Нетаньяху попал в больницу в Иерусалиме

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху госпитализировали в одно из медицинских учреждений Иерусалима. Об этом сообщили в The Times of Israel со ссылкой на офис главы правительства.
— Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник (25 мая — прим. «ВМ») вечером, сообщили в его офисе, добавив, что премьер-министр получает неопределенное стоматологическое лечение, — сказано в материале.
По словам журналистов, в последнее время здоровье израильского премьера привлекло внимание общественности. Так, жители Израиля обвиняют премьера в «сокрытии медицинской информации», передает издание.
В июле прошлого года Нетаньяху пропустил совещание правительства из-за воспаления кишечника после серьезного пищевого отравления, сообщили в пресс-службе канцелярии главы правительства. Политик пожаловался на ухудшение самочувствия, после чего к нему домой приехал доктор.
В 2024 году в Associated Press, ссылаясь на источник из больницы, писали, что операция по удалению простаты у премьер-министра Израиля прошла успешно. Ранее офис политика информировал о необходимости проведения операции после лечения инфекции мочевыводящих путей.