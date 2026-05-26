Волонтеры активно помогают жителям Хабаровского края выбрать территории для благоустройства

В Хабаровском крае продолжается всероссийское голосование за территории, которые благоустроят в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Более 1 490 волонтёров помогают жителям сделать выбор. С начала голосования с их помощью уже отдали свой голос около 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Волонтеры благоустройства информируют жителей о дизайн-проектах, помогают им голосовать на портале “Госуслуги” и отвечают на интересующие вопросы. Отдать голос можно быстро: с помощью специального приложения на телефоне волонтеры проводят голосование прямо на месте, выбор территории занимает всего несколько минут. Именно поэтому волонтеры работают в местах большого скопления людей: на всех крупных городских и краевых мероприятиях, а также в торговых центрах», — пояснили в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.
В этом году на платформе размещено 203 общественные территории, которые предложены жителями края для благоустройства в 2027 году. Участниками проекта стали 52 населенных пункта.
«Наши волонтеры каждый день выходят на улицы города, чтобы помочь проголосовать. Мы работаем через специальную систему на платформе “Госуслуг”. Жители охотно откликаются на процесс голосования, бывают сомнения, но наша работа заключается как раз в этом — развеять сомнения и в дальнейшем помочь отдать свой голос», — поделилась волонтер благоустройства г. Хабаровска Анна Гущина.
Напомним, стать добровольцами благоустройства могут граждане от 14 лет, регистрация открыта до 5 июня на платформе «Добро.рф». Каждый волонтер проходит онлайн-обучение, в рамках которого изучает цели и задачи федпроекта «Формирование комфортной городской среды», а также роли добровольцев при проведении Всероссийского голосования. По окончании обучения волонтеры получают благодарности и верифицированные часы на платформе «Добро.рф».
Всероссийское голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства завершится 12 июня. Свой выбор можно сделать самостоятельно на платформе.