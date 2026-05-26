В Воронеже и Иванове внедряют видеоконтроль над ТКО

Полностью закрыт только один контракт — по нему смонтированы три комплекса в микрорайоне Подгорное за 4,6 миллиона. Договоры на установку семи камер в Ленинском районе и двух в Железнодорожном числятся на исполнении, по актам компании освоили средства почти полностью. Работы по контракту с «Северо-запад телеком сервисом» с Левобережной управой прекращены по соглашению сторон (смонтированы два комплекса, неосвоенными остались примерно 300 тысяч из 3,8 миллиона). В Советском районе что-то пошло не так, и договор с «Центр телеком проектом» на 7,1 миллиона в марте расторгли в связи с просрочкой и ненадлежащим исполнением обязательств. Компании выставлены претензии на 480 тысяч, которые пока значатся неоплаченными.