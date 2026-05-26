В Воронеже и Иванове внедряют видеоконтроль над ТКО

Камеры наблюдения планируют установить за счет бюджета в столице Черноземья, чтобы следить за состоянием мусорных площадок. Предполагается, что это позволит привлекать к ответственности нарушителей, которые выгружают отходы в контейнеры в чужих дворах. В рамках эксперимента в четырех районах Воронежа уже смонтировано по несколько камер, кадры съемки позволили наложить десятки штрафов.
Как сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, оборудование приобретается за счет региональной казны по контрактам, заключенным управами. В ЕИС «Закупки» внесены сведения о шести контрактах, по которым следовало поставить в городе два десятка комплексов фото- и видеофиксации на контейнерных площадках на общую сумму более 31 миллиона рублей. Поставщиками выступают две компании: ООО «Центр телеком проект» (Москва) и ООО «Северо-запад телеком сервис» (Санкт-Петербург). Сроки исполнения работ истекли в декабре 2025-го — январе 2026 года.
Полностью закрыт только один контракт — по нему смонтированы три комплекса в микрорайоне Подгорное за 4,6 миллиона. Договоры на установку семи камер в Ленинском районе и двух в Железнодорожном числятся на исполнении, по актам компании освоили средства почти полностью. Работы по контракту с «Северо-запад телеком сервисом» с Левобережной управой прекращены по соглашению сторон (смонтированы два комплекса, неосвоенными остались примерно 300 тысяч из 3,8 миллиона). В Советском районе что-то пошло не так, и договор с «Центр телеком проектом» на 7,1 миллиона в марте расторгли в связи с просрочкой и ненадлежащим исполнением обязательств. Компании выставлены претензии на 480 тысяч, которые пока значатся неоплаченными.
«Камеры, установленные за счет областного бюджета, помогают выявлять случаи незаконной разгрузки отходов с автотранспорта. Полученные фото- и видеоматериалы с госномерами машин передаются в административные органы для привлечения нарушителей к ответственности. Например, на площадке на улице Чапаева, 125, только с начала 2026 года за несоблюдение правил благоустройства вынесено уже 77 постановлений об административных правонарушениях», — отметили в региональном министерстве ЖКХ.
Опыт признан удачным, и чиновники договорились о том, что в ближайшее время количество камер на контейнерных площадках в Воронежской области будет увеличено.
Пытаются навести порядок с накоплением мусора и в Иванове. В апреле здесь приступил к работе новый регоператор по обращению с ТКО — ООО «Вторресурсхолдинг». По словам гендиректора компании Артема Мацкевича, старые баки открытого типа планируется заменить на пластиковые евроконтейнеры с крышкой, для их опорожнения поступили мусоровозы с задней загрузкой. По городу уже установлено более 440 новых контейнеров. Работа продолжится. Контроль над состоянием площадок и движением мусоровозов ведется в режиме реального времени с помощью программы: искусственный интеллект оценивает количество ТКО и подсвечивает проблемные места. Фирма является единственным регоператором по обращению с отходами в Ивановской области, в зоне ее обслуживания — свыше семи тысяч контейнерных площадок.